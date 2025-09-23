Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno raccontato sui social la loro disavventura. Dopo la gara al Gp di Baku, i due piloti, di ritorno dall’Azerbaigian, si sono ritrovati costretti a viaggiare di notte su un van noleggiato in Italia. Il motivo? Il loro volo è stato dirottato dall’aeroporto di Nizza a uno del centro Italia.

Il viaggio in auto

Su Instagram, Leclerc ha pubblicato un video in cui si vede il pilota in viaggio al fianco di Carlos Sainz e altre due persone sedute dietro. Tra risate, sorrisi e battute, i due piloti hanno spiegato perché si trovassero entrambi su quell’auto tornando da Baku e cosa fosse accaduto.

“Dopo un weekend davvero difficile a Baku, pensavo che non potesse andare peggio”, ha detto il pilota Ferrari dal posto del passeggero. Sainz, alla guida del van, ha poi spiegato: “Il nostro volo è stato dirottato per il nubifragio. Non siamo potuti atterrare a Nizza e così siamo arrivati in Italia. Abbiamo noleggiato un van e ora siamo… non sappiamo dove”.