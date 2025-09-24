A Bangkok, un tratto di una strada trafficata è crollato lasciando un buco profondo decine di metri di fronte. Il crollo avvenuto nella capitale thailandese è avvenuto davanti ad un importante ospedale ed ha costretto i residenti nelle vicinanze ad essere evacuati.

Il crollo è avvenuto appena fuori da una stazione di polizia locale e dall’ospedale Vajira, in un quartiere residenziale. Il buco è di circa 50 metri ed ha tranciato cavi elettrici portando alla luce una tubatura rotta da cui ha cominciato a sgorgare acqua.

Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato l’area, mentre un pick-up barcollava precariamente sul bordo della voragine. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri di Bangkok, ha dichiarato che il crollo era probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita d’acqua.