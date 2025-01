Un’assistente di volo della Alaska Airlines, appena assunta dalla compagnia, è stata licenziata dopo aver twerkato sul posto di lavoro, postando poi il video del suo ballo su TikTok. “Cosa c’è di sbagliato in un piccolo twerk prima del lavoro?”, ha commentato l’hostess con l’hashtag #discriminationisreal.

L’assistente di volo, il twerking e il licenziamento

Nelle Diala era alla fine del suo periodo di prova come assistente di volo per la compagnia Alaska Airlines. Per festeggiare l’assunzione, la ragazza ha deciso di celebrare il momento con una danza di felicità. Poco prima dell’imbarco dei passeggeri e dell’arrivo del capitano, Diala, già presente sul volo con la propria divisa, si è lanciata in un ballo e ha iniziato a twerkare, mentre era da sola nel corridoio dell’aereo. La ragazza si è ripresa con il cellulare, postando poi il video su TikTok. Il video in questione è diventato presto virale. La gioia della ragazza per il suo nuovo posto di lavoro, però, è durata ben poco. La compagnia aerea, infatti, ha deciso di licenziarla in tronco, giudicando il suo comportamento “poco professionale”.

La replica dell’hostess licenziata

Diala ha poi giudicato la decisione della compagnia di licenziarla fin troppo severa e ingiusta. La ragazza, infatti, sostiene che il video pubblicato sia totalmente innocuo, dato che lo ha registrato alle 6 del mattino e in un momento in cui a bordo non c’era nessuno. “Non puoi nemmeno più essere te stesso. Cosa c’è di sbagliato in un po’ di twerk prima del lavoro, la gente si comporta come se non l’avesse mai fatto prima”, ha dichiarato la ragazza, che ha ripubblicato il video in questione aggiungendo questa didascalia e l’hashtag #discriminationisreal. “Non avrei mai pensato che questo video, che non menzionava nemmeno il nome della compagnia, mi sarebbe costato la carriera”, ha concluso la ragazza.

Diala, dopo il licenziamento, ha perfino creato una pagina GoFundMe, con la quale cerca l’aiuto e il sostegno per “l’assistente di volo licenziata ingiustamente”. Attualmente, però, pare che il crowdfunding le abbia fruttato ben poco. Diverse sono state le reazioni critiche degli utenti online: “Se non rispetti l’uniforme, non rispetti il ​​tuo lavoro”, ha scritto qualcuno. “Lei pensa ancora di essere stata licenziata ingiustamente. Ragazza, non sei stata licenziata ingiustamente. Vai a fare domanda per un nuovo lavoro e smettila di twerkare con la tua uniforme”, ha commentato qualcunaltro.