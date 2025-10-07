In Libano, un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo che ha preso di mira un’auto lungo la strada Zebdine, alla periferia di Nabatieh. Secondo quanto confermato dall’agenzia di Stato NNA, il drone avrebbe colpito il veicolo uccidendo una donna e suo marito. In seguito, è arrivata la conferma anche da parte delle forze israeliane (Idf), che hanno annunciato di aver eliminato Hasan Ali Jamil Atwi, “terrorista di primo piano dell’unità di difesa aerea di Hezbollah nella zona di Nabatieh”, nel sud del Libano.

Il video dell’esplosione

Un lampo, poi le fiamme. Le immagini di una telecamera di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui l’auto è stata colpita dal drone israeliano. Secondo quanto affermato su X dall’Idf, il bersaglio nell’auto, Hasan Ali Jamil Atwi, era “una fonte significativa di conoscenze operative con contatti in Iran”.

“Le sue attività costituivano una violazione dell’intesa tra Israele e Libano e la sua eliminazione intacca ulteriormente gli sforzi di ricostruzione militare di Hezbollah”, ha affermato le forze di difesa israeliane.