Due giornalisti dell’emittente televisiva Russia Today sono rimasti feriti in un attacco in Libano nel corso di un reportage nel sud del Paese, vicino alla città costiera di Tiro. Un missile israeliano è infatti esploso alle spalle della troupe, a pochi passi dal giornalista Steven Sweeney e dal cameraman. Un video pubblicato da Russia Today mostra l’esplosione in diretta a pochi metri da Sweeney, che indossa un giubbotto antiproiettile con la scritta “Press”. Entrambi i giornalisti coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le ferite da schegge riportate. Le circostanze dell’attacco non sono chiare, mentre Russia Today non ha ancora rilasciato dichiarazioni.