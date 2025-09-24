Claudia Cardinale è morta a 87 anni a Nemours, vicino Parigi, dove risiedeva ormai stabilmente da qualche anno. Tra le scene cinematografiche più iconiche di questa attrice nata a Tunisi da genitori siciliani c’è senza ombra di dubbio quella del ballo con Burt Lancaster nel “Gattopardo” di Luchino Visconti.

La Cardinale, dopo la morte di Alain Delon, avvenuta nell’agosto 2024, ha scritto citando proprio questo film a cui, come noto, ha partecipato anche l’attore francese: “Tancredi è salito a ballare con le stelle… per sempre tua, Angelica”.