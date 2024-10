Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, Lilli Gruber ha incalzato il portavoce di Pro Vita e Famiglia Jacopo Coghe sulla retorica della famiglia tradizionale dei partiti governo: “Meloni si è separata e ha una figlia fuori dal matrimonio, la sorella ha dichiarato che è separata in casa con il ministro Lollobrigida. Salvini ha due figli da donne diverse. Come mai c’è tutta questa tolleranza da parte vostra nei confronti dei referenti politici dei massimi livelli che tutto sono fuorché Dio, patria e famiglia?”.

