Un incidente tra due aerei, fortunatamente senza vittime, si è verificato all’aeroporto regionale di Pearland, in Texas. Un monomotore, in difficoltà per problemi tecnici, è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza proprio mentre un Cessna stava completando la sua discesa sulla stessa pista.

L’impatto tra i due velivoli è stato inevitabile, come documentano le immagini registrate in tempo reale da un passeggero a bordo. Nonostante la collisione, nessuno ha riportato ferite, rendendo l’episodio un evento straordinario per la sua dinamica e il suo esito miracoloso.