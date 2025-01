“Non vi vergognate di puzzare come delle camioniste?”. Queste le parole dell’influencer Michelle Comi via social, non passate inosservate a un rappresentante della categoria. Lui si chiama Massimo Sgurelli e da oltre 20 anni fa proprio questo mestiere. L’uomo ha deciso di condividere a sua volta un video in cui smentisce quanto affermato da Comi, non senza varie stoccate all’influencer.

La risposta del camionista

“Si vede che non conosce niente. O meglio, il suo lavoro immagino lo faccia benissimo e presumo che guadagni milioni di euro con i suoi video. Ma quanto tira in mezzo certe categorie è meglio che si sciacquati la bocca”, dice Sgurelli. Nel video, diffuso anche dal quotidiano Il Dolomiti, il camionista prosegue: “I camionisti non puzzano, i camionisti lavorano e si lavano” e infine il consiglio: “Io di video ne faccio abbastanza, non sono bravo quanto te ma almeno quando fai video mettiti una tuta…Vestiti che fai meno ridere sul divano con il tanga..Ma ‘ndo vat”.