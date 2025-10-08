Matteo Salvini e altri ministri del governo Meloni si sono recati a Livorno per un’iniziativa elettorale della Lega in vista del voto per le Regionali in Toscana. Il suo arrivo a Palazzo Pancaldi, però, è stato condizionato dalla presenza di un centinaio di manifestanti, che le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno tenuto a distanza sbarrando la strada. “Siamo tutti antifascisti”, è stato il coro di contestazione intonato dai manifestanti attorno a Palazzo Pancaldi, la cui aera è stata presidiata attentamente dalla polizia sui diversi ingressi. I manifestanti hanno poi urlato “fascista” a chiunque entrava nell’edificio. Salvini ha poi risposto alla contestazione lanciando baci ai manifestanti.

“Non è una bella pagina della democrazia”

“Voglio cominciare quando Giorgetti è in sicurezza”, ha affermato Salvini all’esterno di Palazzo Pancaldi. La contestazione ha infatti rallentato l’arrivo dei ministri e dei sostenitori della Lega: “Non riescono ad arrivare non solo i ministri, ma i cittadini. Gente che si è presa uova, sputi, calci. Non mi è mai capitata una cosa del genere. Ci sono Giorgetti e Locatelli che stanno girando da un po’, la macchina di Valditara è stata presa a calci”, ha raccontato Salvini.

“Non è una bella pagina della democrazia. Conto che il Pd condanni ma dopo quello che hanno combinato con Landini ho i miei dubbi”, ha dichiarato il vicepremier, che ha colto l’occasione per ritornare a parlare dell’idea proposta dopo gli scontri a Milano durante lo sciopero per la Palestina: “Stiamo lavorando ad una legge per cui chi rompe paga. Vuoi fare una manifestazione? Paghi una cauzione personale e io come segretario della Lega lo farò in primis alla manifestazione che stiamo organizzando a Milano a febbraio. Se lascia la città intatta nulla questio, se fai un danno paghi tu perché non può essere la comunità a pagare i 200mila euro di danni alla stazione centrale qualche giorno fa”.