ll treno espresso più lento del mondo (no, non è il trenino Roma-Lido) VIDEO

Sembra davvero incredibile ma il treno più lento del mondo non è il trenino Roma-Lido, ma il Glacier Express, in Svizzera. Il treno, infatti, impiega più di 8 ore per percorrere 290 chilometri attraverso le Alpi svizzere. Ma, come avrai già intuito facilmente, al contrario del trenino Roma-Lido o di qualsiasi altro trenino cittadino italico, il Glaciar Express è intenzionalmente lento. Che poi, a dirla tutta, forse anche i trenini italici sono intenzionalmente lenti. Ma non perdiamoci troppo nel parallelismo.

Comunque, chi prende questo treno, ora parliamo del Glacier Express, non è per andare da un punto A a un punto B il più velocemente possibile ma, insomma, per godersi un panorama davvero spettacolare attraverso le meraviglie naturali delle Alpi svizzere. I vagoni, d’altronde, sono dotati di grandi finestre panoramiche per offrire la vista migliore possibile.

Durante il percorso, il treno attraversa numerosi tunnel a spirale e viadotti. Un totale, per la precisione, di 291 ponti e 91 tunnel. Insomma, se siete stufi di fare i pendolari nelle città italiane e avete voglia di un panorama davvero spettacolare e di indebitarvi un altro po’, la soluzione c’è e si chiama Glacier Express.