Lo smog a Lahore, la città del Pakistan è la più inquinata del mondo

Lahore in Pakistan è la città più inquinata del mondo. Lo certifica la classifica del gruppo svizzero IQAir. Secondo quanto rilevato, la qualità dell’aria di Lahore è “pericolosa”: le immagini ch cite aarrivano dalla città mostrano una situazione molto difficile.

Nella parte dell’Asia in cui si trova il Pakistan, come qui si sta entrando nei mesi invernali. E’ in quel periodo che la qualità dell’aria peggiora, con l’inquinamento che si abbassa pericolosamente avvicinandosi al suolo.

Lahore e Nuova Delhi unite contro lo smog

Lahore è la capitale della provincia pakistana del Punjab e dista 450 chilometri dalla capitale dell’India Nuova Delhi. Il primo ministro del Pakistan ha ora chiesto che le due città combattano insieme l’inquinamento.