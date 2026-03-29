Con cinque giorni anticipo rispetto alla media, nella giornata di giovedì 26 marzo è stata dichiarata ufficialmente aperta, in Giappone, la stagione dei ciliegi in fiore. A Tokyo decine di persone hanno affollato il parco Ueno facendo dei picnic.

La stagione è stata aperta dopo che l’agenzia meteorologica ha confermato la prima fioritura dei Somei Yoshino, il ciliegio più diffuso in tutto il Giappone, al santuario Yasukuni.