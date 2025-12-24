Russia Today, il network di stato russo bandito in Europa perché considerato un organo di propaganda del Cremlino, ha di recente pubblicato uno spot natalizio interamente realizzato con l’intelligenza artificiale. Giocando con i toni satirici, il video, ambientato nelle case degli europei addobbate a festa per il Natale, punta a ridicolizzare l’Europa e soprattutto a deridere quell’abitudine di attribuire a Vladimir Putin le responsabilità di ogni crisi. “È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati: Rt fa gli auguri ai residenti dei Paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale”, si legge nel post su Telegram che accompagna il link al video.

Lo spot natalizio di Russia Today

Nello spot compaiono anche Ursula Von der Leyen, Piers Morgan e un Zelensky vestito da Babbo Natale con i colori dell’Ucraina che ruba i regali di Natale dalle case. Il video mostra poi una famiglia alle prese con “i problemi più sentiti dalla popolazione europea”, che secondo Rt sono il caro bollette, la tassazione elevata, i migranti e la burocrazia. Per ciascuno di questi temi, il ritornello si ripete con sarcasmo: “È tutta colpa di Putin!”.