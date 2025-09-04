Lo scorso martedì, al largo delle coste della Turchia nel distretto di Eregli a Zonguldak, uno yacht di lusso dal valore di 1 milione di dollari è affondato appena 15 minuti dopo la sua inaugurazione. Lo yacht, chiamato “Dolce vento”, si è inclinato su un lato e ha iniziato la sua lenta immersione tra le onde, mentre i membri dell’equipaggio, in preda al panico, si sono trovati costretti a tuffarsi in mare. Per fortuna hanno tutti raggiunto la riva e nessuno è rimasto ferito.

Il video dello yacht che affonda

“Dolce vento” è uno yacht di 25 metri. Era stato consegnato da Istanbul pronto per la sua prima uscita in mare. Eppure, dopo pochi minuti, al suo primo varo, l’imbarcazione è affondata sorprendendo tutto l’equipaggio. Dopo l’incidente, la Guardia Costiera e le autorità portuali hanno immediatamente istituito un perimetro di sicurezza attorno allo yacht per prevenire ulteriori incidenti.

La causa dell’affondamento, come riferito dai funzionari del cantiere, è ancora in fase di accertamento. Per questo sono previste specifiche ispezioni tecniche al fine di determinare il motivo per cui lo yacht è affondato così rapidamente, forse per un guasto meccanico, un problema di stabilità o per un errore operativo. Intanto, il video di “Dolce vento” sta facendo il giro del web.