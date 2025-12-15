Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. Gli investigatori ritengono che abbiano subito ferite da arma da taglio. A ucciderli, secondo le prime versioni dei media, sarebbe stato il figlio Nick, 32 anni. Eppure, il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che “molti familiari sono e saranno interrogati ma che nessuno è stato arrestato: nessuno è stato interrogato come sospettato”. Hamilton ha inoltre dichiarato che gli investigatori stanno lavorando per ottenere un mandato di perquisizione prima di avviare un’indagine “approfondita” all’interno e all’esterno della residenza.

Il video della villa di Rob Reiner

Secondo quanto riferito da Tmz, l’allarme è stato dato intorno alle 15:30 (ora locale): i vigili del fuoco di Los Angeles avevano risposto a una richiesta di assistenza medica, rinvenendo nell’abitazione i corpi senza vita del regista e della moglie. La villa di Rob Reiner si trova nell’esclusivo quartiere di Brentwood, che ospita molte altre celebrità. Il regista, tra i più prolifici di Hollywood, ha diretto diverse pellicole indimenticabili tra gli anni Ottanta e Novanta, tra cui “Stand by Me” (1986), “La storia fantastica” (1987), “Misery non deve morire” (1990), “Codice d’onore” (1992) e naturalmente il memorabile “Harry, ti presento Sally…” (1989).