Luis Suárez si è reso protagonista di un brutto gesto dopo la sconfitta dell’Inter Miami per 3-0 nella finale di Leagues Cup. Al termine della partita, è scoppiata una rissa in campo. Il “Pistolero”, nonostante fosse trattenuto dal portiere Ustari, si è diretto verso un membro dello staff dei Seattle Sounders. Prendendolo di mira, Suárez, dopo un’accesa discussione, gli ha sputato in faccia. L’episodio, diventato subito virale sul web, sta facendo molto discutere negli Stati Uniti.

La rissa

Al termine della partita, i giocatori dei Seattle Sounders stavamo per festeggiare la vittoria del titolo appena conquistato. Al centro del campo, però, è scoppiata una rissa con i calciatori dell’Inter Miami, con Maxi Falcón e Luis Suárez in prima linea. Tra i calciatori delle due squadre sono volati calci e pugni. Suárez ha preso di mira Obed Vargas, che è stato difeso da un compagno di squadra. La situazione è degenerata con l’arrivo di Sergio Busquets, che ha sferrato un pugno contro Vargas facendolo cadere. A quel punto, altri giocatori si sono uniti alla rissa, che l’arbitro non è riuscito in alcun modo a gestire.

Nella confusione più totale, l’ex attaccante di Liverpool e Barcellona ha preso di mira uno dei membri dello staff di Brian Schmetzer, al quale Suárez ha sputato in faccia. La rissa non ha portato a nessun provvedimento in campo, ma ora la parola passa alla Commissione Disciplinare della Leagues Cup che, secondo il regolamento della competizione, potrebbe squalificare Suárez per almeno sei partite.