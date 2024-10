L’uragano Milton è passato, l’asino nano Cash e tutti gli animali della fattoria sono salvi

Sara Weldon vive in una fattoria in Florida insieme al compagno Rick Bass. I due hanno deciso di non lasciare la loro proprietà e i loro 100 animali durante il passaggio dell’uragano Milton. La donna aveva preso questa decisione e sui social aveva detto in lacrime: “Per noi sono come dei figli. Tanti li abbiamo fatti nascere, gli altri li ho cresciuti”.

Uragano Milton, nella fattoria sono tutti salvi

“La tempesta Milton è passata e la casa ha resistito. Noi tutti dentro stiamo bene. Sto per uscire e controllare i danni all’esterno e controllare tutti gli animali” ha detto ora Sara in un TikTok. Quindi fortunatamente è andato tutto bene.

In casa c’è l’asino nano Cash

In casa con loro c’era il loro asino nano Cash, una vera star sui social, i due cani, il gatto, i vitelli e i pulcini. Tutti gli altri animali li avevano lasciati liberi perché tenerli nella stalla e nel recinto sarebbe stato troppo rischioso per le loro vite. La scelta, a quanto pare, si è rivelata giusta: gli animali sono tutti salvi.