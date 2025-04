Una Diletta Leotta che non nasconde il dettaglio che attira l’attenzione dei follower: ecco tutta la verità emersa

Incantevole, neanche a dirlo. Diletta Leotta sempre più bella sui campi di calcio di Serie A. La sua ultima apparizione è stata al Maradona, per il big match della 30esima giornata di Serie A tra Napoli e Milan.

Le Leotta ha presentato pre e post partita della sfida tra azzurri e rossoneri ed ha incantato gli spettatori con un look da capogiro. La bella conduttrice siciliana si è presentata sull’erba del campo dedicato al Pibe de Oro ha scelto una giacca oversize, indossata però come un vestitino corto. Scelta quanto mai azzeccata perché la presentatrice ha letteralmente incantato i propri fan e tutti gli spettatori.

Di una bellezza disarmante la Leotta che in questi giorni è volata in Germania per stare vicina al marito Karius alle prese con un brutto infortunio. Un problema al polpaccio accusato durante l’ultima partita che costringerà il portiere tedesco a terminare in anticipo la propria stagione. Una doccia gelata dopo il rientro in attività a gennaio e le ottime prestazioni fatte con la maglia dello Schalke. Sembrava l’occasione del rilancio, ma l’infortunio ha fatto cambiare i piani ed allora Diletta ha scelto di stare vicino al marito in questo momento difficile.

Prima però, come detto, ha fatto una tappa a Napoli ed ha indossato un abitino lucido e aderente che ha fatto esplodere i suoi fan.

Diletta Leotta, il costo del vestito di Napoli-Milan

Una Field jacket in pelle firmata Diesel riadattata per farla diventare un vestitino corto, stretto in vita. L’abito scelto fa parte della collezione Primavera/Estate 2025, presenta un zip con logo Oval D, grazie al quale viene creato un profondo scollo a V. La giacca sul sito del brand viene venduta ad un prezzo di quasi mille euro (995 euro).

Ad accompagnare il vestito, le collane della collezione HardWear di Tiffany&Co., già utilizzate per la sfida tra Atalanta e Inter, ed un paio di stivali neri, effetto vernice. Un look che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan della Leotta che negli ultimi giorni ha anche rivelato un piccolo contrattempo avuto in un aeroporto tedesco. I controlli particolarmente attenti di un’agente di polizia si sono trasformati per lei, che soffre molto il solletico, in una vera tortura: un episodio raccontato con il sorriso in radio. Sorriso che sfoggiano anche i suoi fan ogni volta che la vedono.