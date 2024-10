In una trasmissione particolarmente toccante della NBC 6, John Morales, un noto meteorologo della rete si è emozionato fino alle lacrime mentre tentava di descrivere l’enormità dell’uragano Milton e il terrificante contesto in cui si è creato. In una clip ampiamente condivisa sui social media, lo si vede mentre spiega che si tratta di un “uragano incredibile, incredibile, incredibile”.

L’uragano Milton incombe sulla Florida

La sua voce – riporta Sky News – si incrina mentre descrive nel dettaglio alcuni dei dati meteorologici associati alla tempesta. “Mi scuso”, dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: “È semplicemente orribile. I mari sono incredibilmente, incredibilmente caldi. Sai cosa lo sta causando, non ho bisogno di dirtelo: il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, che sta portando a questo e sta diventando una minaccia crescente”, spiega con la voce rotta.

“In meno di 14 ore Milton toccherà terra in Florida. Sarà la tempesta del secolo”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden.

L’uragano Milton aumenterà di intensità nel corso della giornata di oggi, esponendo diverse città al rischio di tornado. E’ questo l’ultimo avvertimento dello Storm Prediction Center (SPC). Lo riporta la Cnn. Oltre 3 milioni di persone in alcune zone della Florida centrale e meridionale sono ora a rischio aumentato ( livello 3 su 5 ) di forti temporali, tra cui le città di Fort Myers, Sarasota e Melbourne, ha affermato l’SPC.

L’uragano Helene ha generato più di 30 tornado

“Mentre l’uragano Milton si sposta oggi attraverso la penisola della Florida, è probabile che diversi tornado attraversino parti della penisola della Florida centrale e meridionale, fino alle Florida Keys”, avverte l’SPC. L’uragano Helene ha generato più di 30 tornado nel sud-est, ma la minaccia di tornado a Milton sarà probabilmente limitata alla Florida.

L’uragano Milton è ora un uragano di categoria 5, secondo l’aggiornamento del National Hurricane Center. La tempesta si trova a circa 360 miglia a sud-ovest di Tampa, e si sposta verso nord-est. Gli allarmi per inondazioni rimangono in vigore per circa 20 milioni di persone.

