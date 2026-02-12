Il recente passaggio del ciclone Gezani ha colpito duramente Toamasina, la seconda città più grande del Madagascar. In particolare, il centro portuale della città è stato devastato da violenti raffiche di vento che hanno raggiunto i 250 km/h. In questa zona risultano ancora disperse 15 persone, mentre le autorità locali hanno riferito che almeno 20 persone hanno perso la vita dopo il passaggio del ciclone. Le immagini riprese dal drone mostrano la devastazione causata dalla violenta tempesta, con strade sommerse, tetti divelti, alberi e cavi abbattuti.