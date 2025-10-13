Due attiviste dell’organizzazione “Futuro Vegetal” hanno spruzzato vernice rossa biodegradabile sul dipinto “Primo omaggio a Cristoforo Colombo”, presente nella collezione del Museo Navale di Madrid. La protesta è avvenuta ieri, nel giorno in cui la Spagna celebra la Festa nazionale, ricorrenza della scoperta dell’America da parte del navigatore genovese nel 1492.

Il video della protesta

“Il 12 ottobre non rappresenta la scoperta di un nuovo mondo, ma l’inizio di secoli di oppressione, sfruttamento e genocidio contro i popoli indigeni dell’America Latina”, ha dichiarato l’organizzazione. Grazie alla composizione ecologica della vernice il quadro, custodito in una delle sale principali del museo, non ha riportato danni permanenti. Immediatamente dopo l’azione delle attiviste, gli agenti della Policía Nacional sono intervenuti sul posto identificando e fermando le responsabili del gesto di protesta.