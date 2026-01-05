Nella giornata di ieri, un gruppo di manifestanti si è riunito di fronte all’ambasciata degli Stati Uniti a Madrid per protestare contro l’azione militare americana in Venezuela. I manifestanti hanno infatti protestato contro l’operazione statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, trasferito al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Sventolando bandiere palestinesi, venezuelane e cubane, i dimostranti hanno contestato apertamente quello che ritengono un intervento illegittimo in un Paese sovrano da parte dell’amministrazione Trump.