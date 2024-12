Il maialino in fuga per le strade dello Utah, il video del divertente inseguimento

Un curioso episodio ha rubato la scena negli Stati Uniti, precisamente a Springville, nello Utah, durante la festività del Ringraziamento. Un maialino chiamato Wilbur è diventato il protagonista indiscusso di un inseguimento surreale che ha coinvolto sia gli abitanti del quartiere che gli agenti del Dipartimento di Polizia locale. Il tutto è stato immortalato dalle bodycam degli agenti e condiviso sui social, scatenando risate e simpatia in tutto il mondo.

Il maialino che scappa

L’avventura di Wilbur è iniziata nella mattinata del 28 novembre, quando il maialino, evidentemente deciso a vivere la propria dose di libertà, è scappato dalla sua abitazione. Nonostante i tentativi dei vicini di riportarlo a casa, Wilbur ha dimostrato di essere un corridore provetto, eludendo ogni tentativo di cattura. È stato necessario l’intervento della Polizia per cercare di risolvere la situazione.

Gli agenti, armati di pazienza e un pizzico di ironia, si sono lanciati nell’inseguimento, che ha alternato momenti di corsa a piedi, tentativi di cattura improvvisati e persino tuffi rocamboleschi. Tutte queste scene, catturate dalle bodycam, hanno dato vita a un video che non solo ha reso celebre il piccolo Wilbur, ma ha anche mostrato il lato umano e spiritoso delle forze dell’ordine.

La svolta nell’inseguimento è arrivata grazie all’intervento dell’agente Jasper, che ha capito che la forza non era la soluzione per catturare Wilbur. Dopo diversi tentativi falliti, Jasper ha optato per un approccio più delicato: guadagnare la fiducia del maialino. Con calma e un atteggiamento amichevole, l’agente è riuscito a mettere fine alla fuga senza stress per l’animale.

Il Dipartimento di Polizia di Springville ha condiviso foto e video dell’episodio sui social, accompagnandoli con un post ironico che ha immediatamente conquistato il pubblico: «Sappiamo che stavate aspettando questo momento, quindi iniziamo noi: l’agente Jasper ha salvato uno dei nostri oggi». Il tono scherzoso del post e il racconto dell’inseguimento hanno reso la storia ancora più memorabile.

Il post della Polizia ha proseguito con un resoconto dettagliato della giornata: «I vicini e gli agenti hanno inseguito questo piccolo cucciolo per un po’ di tempo oggi, dopo che si era scatenato per le strade di Springville. Wilbur è stato un piccolo miracolo del Ringraziamento per tutti i membri del turno e ora sappiamo tutti il vero significato della ricorrenza!».

Wilbur è stato quindi restituito sano e salvo alla sua famiglia, diventando una sorta di mascotte per la città. Ma la storia non si è fermata qui: il video ha rapidamente fatto il giro del web, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti da parte di utenti divertiti e affascinati dalla determinazione del piccolo maialino.