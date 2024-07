Majdal Shams, il momento in cui il razzo di Hezbollah colpisce il campetto da calcio VIDEO

Un nuovo video diffuso sui social media mostra il momento in cui un razzo di Hezbollah colpisce il campetto da calcio nella cittadina drusa di Majdal Shams, sulle alture del Golan, uccidendo 12 bambini e adolescenti. Il filmato sembra essere stato girato da un bambino nel piccolo parco giochi adiacente al campo di calcio, mentre suonavano le sirene. Un secondo invece è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. L’Idf ha affermato che le schegge sulla scena dell’esplosione corrispondevano a quelle di un razzo Falaq-1 di fabbricazione iraniana, utilizzato in Libano esclusivamente da Hezbollah.

