Gli scienziati del Cestha di Marina di Ravenna monitorano l’area della foce del Bevano, a seguito di un primo avvistamento di una foca monaca. Nei giorni scorsi i ricercatori del Cestha, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ravenna, sono intervenuti dopo la segnalazione di un possibile avvistamento della foca nei pressi dell’imboccatura portuale di Marina di Ravenna. Dopo una serie di osservazioni e monitoraggi in mare, la presenza della foca monaca è stata confermata per la seconda volta.

Secondo avvistamento di una foca monaca: il video

L’esemplare, apparso in buone condizioni di salute, è stato osservato e documentato durante alcune fasi di immersione ed emersione, in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi banchi di pesci. Ogni attività di osservazione è stata condotta a motore spento, mantenendo sempre una distanza di sicurezza e senza interferire con il comportamento naturale della foca. Il materiale raccolto dai biologi del Cestha sarà analizzato per verificare se l’esemplare osservato possa corrispondere a quello già documentato nel ravennate lo scorso 29 novembre, oppure a quello segnalato recentemente all’interno della laguna veneta.