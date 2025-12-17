Nella giornata di ieri, martedì 16 dicembre, chi si trovava con gli sci sulla Marmolada per l’apertura della stagione invernale ha vissuto una giornata difficile. A causa della mancanza della neve, la pista che scende da passo Padon è stata chiusa.

Per poter scendere a valle, si è così formata una lunga coda presso l’impianto Antercrep. Per prendere la funvia ci sono infatti volute anche quasi due ore.

Quanto accaduto è stato provocato anche dal sovraffollamento delle piste ed ha scatenato diverse polemiche. E c’è chi su Instagram, nel commentare un video che mostra la fila di sciatori, scrive: “Ragazzi è diventato un bordello hanno rovinato il comprensorio. Troppe persone, troppo veloce il refilling delle piste (seggiovie che portano troppe persone tutte insieme), troppa densità di sciatori, si perde il piacere, si aumenta il rischio di incidenti, non c’è più il silenzio per gustare un panorama, la fila ai rifugi per mangiare è assurda. È stata una speculazione vergognosa”.