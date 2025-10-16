Di recente è stato diffuso un filmato realizzato dalla sonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che continua a regalare immagini incredibili di Marte dopo oltre vent’anni di missione. Il nuovo video, realizzato con i dati della High Resolution Stereo Camera (HRSC), accompagna gli spettatori in un emozionante e suggestivo tour virtuale sopra Xanthe Terra, una delle regioni più affascinanti di Marte. Grazie all’elaborazione di immagini orbitali ad alta risoluzione e modelli topografici 3D, nel filmato è possibile ammirare un intreccio di canali sinuosi, isole rocciose e rilievi che raccontano la storia di un pianeta un tempo ricco d’acqua, molto distante da quello arido che conosciamo oggi.

Il video della sonda Mars Express

Alla base di questo tour virtuale c’è Shalbatana Vallis, un canale di deflusso lungo circa 1.300 chilometri che miliardi di anni fa trasportava enormi volumi d’acqua dalle alture di Xanthe Terra verso le pianure di Chryse Planitia. Il tour culmina poi con una vista su uno spettacolare cratere da impatto di oltre 100 chilometri di diametro, frutto di una violenta collisione con un asteroide che ha modellato in modo permanente la superficie marziana.

Grazie a questo suggestivo filmato, disponibile sulla pagina Facebook dell’ESA e integrato con una guida audio completa, è possibile immergersi nella storia geologica del Pianeta Rosso, scoprendo come l’acqua abbia modellato nel tempo la superficie di Marte.