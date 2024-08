Matthew Perry, arrestati l’assistente personale e due medici per la morte dell’attore

L’assistente personale di Matthew Perry, due medici e varie altre persone sono state incriminate con l’accusa di aver fornito la ketamina che ha causato la morte della star di “Friends” in ottobre. Nei documenti depositati presso la corte federale in California, i pubblici ministeri hanno affermato che l’assistente dell’attore e un conoscente hanno lavorato con due dottori e uno spacciatore di droga per procurare – nelle settimane precedenti la sua morte – migliaia di dollari di ketamina alla star di Hollywood, che aveva alle spalle una storia di abuso da sostanze stupefacenti.

Gli arresti per la morte di Matthew Perry

Diverse agenzie delle forze dell’ordine hanno eseguito mandati di perquisizione e sequestrato computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche per determinare chi ha fornito a Perry l’anestetico che gli ha fatto perdere conoscenza lo scorso ottobre e lo ha fatto morire annegato nella sua vasca idromassaggio a Pacific Palisades, Los Angeles.

L’attore era sottoposto ad una terapia a base di ketamina per ansia e depressione, ma l’ultima iniezione era stata eseguita una settimana e mezza prima della sua morte, quindi la sostanza nel suo corpo non era quella prescritta dal medico. Secondo Tmz, Perry aveva lo stesso livello di ketamina nel suo sistema che viene utilizzato per l’anestesia generale in chirurgia.

I mandati di perquisizione hanno rivelato messaggi di testo di spacciatori che parlavano di Perry e della ketamina che voleva e di cosa stavano facendo per fargliela avere. I messaggi parlano anche del prezzo che l’attore di “Friends” avrebbe pagato per la sostanza.