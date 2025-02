Billy Crystal e Meg Ryan sono tornati insieme per girare uno spot pubblicitario per il Super Bowl. Per la loro reunion, 35 anni dopo l’uscita di Harry, ti presento Sally, i due hanno naturalmente riproposto l’iconica scena del film, quella in cui Sally finge di avere un orgasmo al Kat’z Delicatessen di New York City.

Billy Crystal e Meg Ryan, di nuovo insieme

Era il 1989 e al cinema usciva Harry, ti presento Sally, un film iconico e generazionale, la perfetta definizione di commedia romantica. Fu un clamoroso successo di critica e di pubblico, e ancora oggi lo si guarda con gli occhi nostalgici e appassionati di un tempo, perché entrato nell’immaginario di molti. A distanza di 35 anni, i due attori protagonisti Billy Crystal e Meg Ryan sono ricomparsi uno a fianco all’altra, in una reunion che ha fatto impazzire tutti i fan del film. Qualche giorno fa, i due protagonisti avevano condiviso sulle loro rispettive pagine Instagram una foto che li ritraeva insieme, accompagnata da una particolare didascalia: “Sta finalmente accadendo, ci siamo ritrovati per qualcosa di iconico, non vediamo l’ora di mostrarvelo”. Il mistero è stato finalmente svelato.

Lo spot pubblicitario e la scena iconica

Stesso posto, il Kat’z Delicatessen di New York City, qualche ruga o capello bianco in più ma stessa magia. Billy Crystal e Meg Ryan hanno riproposto una delle scene più iconiche del film, entrata di diritto nella storia del cinema, ovvero quella in cui l’attrice finge di avere un orgasmo. I due, scritturati dalla maionese Hellmann’s, hanno girato nuovamente la scena, realizzando uno spot pubblicitario per il Super Bowl di quest’anno. “Non riesco a credere che ci abbiano lasciato tornare in questo posto”, dice Billy Crystal nello spot. “Perché? Nessuno se lo ricorda…” risponde divertita Meg Ryan, prima di aggiungere della maionese al suo sandwich e iniziare a gemere di gioia. “Prendo quello che ha preso lei”, commenta infine l’attrice Sydney Sweeney, omaggiando la citazione iconica del film.