Mega rissa sulla spiaggia libera di Ercolano: urla e spintoni in mezzo ai bagnanti VIDEO

Una mega rissa sulla spiaggia vede protagonisti un folto gruppo di persone tra cui giovani che urlano, si danno spintoni e calci. Un episodio ripreso in un video che sta facendo il giro del web, postato fra l’altro sulla pagina Facebook dal sindaco di Ercolano (provincia di Napoli) e vicepresidente nazionale Anci, Ciro Buonajuto.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, sulla spiaggia libera della località La Favorita. Nel momento della rissa, la spiaggia era piuttosto affollata: per questa ragione sui social c’è irritazione e sgomento. “Questi violenti non possono rovinare l’immagine della città che invece sta diventando accogliente” ha commentato il sindaco.

Mega rissa sulla spiaggia ad Ercolano

La rissa è avvenuta sulla spiaggia libera di via Marittima. Sul posto sono giunti i Carabinieri. Ma al loro arrivo, non vi era più nessuno. I militari stanno ora ricostruendo la vicenda per risalire ai responsabili. Anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sulla pagina Facebook a corredo del video parla di “arenile che si trasforma in arena. Una di quelle dell’Antica Roma in cui si sfidavano i gladiatori in combattimenti all’ultimo sangue. Parleremo con le Autorità ed il sindaco affinché i protagonisti dell’inqualificabile episodio vengano identificati, denunciati e allontanati dai luoghi pubblici”.