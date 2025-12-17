Tragedia in Messico, dove nelle scorse ore si è verificato un incidente aereo nella zona di San Mateo Atenco, un’area industriale a 5 chilometri dall’aeroporto di Toluca. Un jet privato, decollato da Acapulco con otto passeggeri e due membri dell’equipaggio, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza nei pressi di un campo da calcio. Il velivolo, però, fallita la manovra, si è schiantato sul tetto metallico di un magazzino di un’attività commerciale che ospitava serbatoi di carburante e gas. L’impatto ha così generato un vasto incendio.

Il video del tragico incidente

In seguito al tragico incidente sono state fatte evacuare 130 persone dalla zona, stando alle disposizioni del sindaco di San Mateo Atenco, Ana Muñiz. Secondo Adrián Hernández, coordinatore della Protezione civile dello Stato, sono stati segnalati 10 morti a seguito del tragico incidente. La stampa locale ha poi riferito che tra le vittime ci sono anche tre bambini di 2, 4 e 9 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica esatta dell’incidente, la cui indagine è stata affidata all’agenzia Federale per l’Aviazione Civile (AFAC), alla Direzione per l’Analisi degli Incidenti e degli Inconvenienti Aerei (DAAIA) e alla Direzione dei Servizi di Navigazione Aerea nello Spazio Aereo Messicano.