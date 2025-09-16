Lo scorso sabato 13 settembre, a Iztapalapa, il quartiere più popoloso di Città del Messico, un camion di bibite è sprofondato in una voragine di otto metri che si è aperta improvvisamente nell’asfalto. Il camion è poi rimasto incastrato in posizione verticale, con soltanto la cabina ancora visibile in superficie.

Camion inghiottito dall’asfalto

Sui social sono state diffuse le incredibili immagini nelle quali si vede il camion che viene inghiottito improvvisamente dall’asfalto, sprofondando nella voragine sotto gli occhi increduli dei presenti. La sindaca Aleida Alavez si è poi recata sul posto spiegando che “secondo i primi accertamenti il sistema di drenaggio, molto vecchio, è crollato causando la voragine”.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell’incidente, mentre le autorità locali hanno subito transennato l’area e avviato le operazioni per rimuovere il camion.