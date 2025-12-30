I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno di recente eseguito un maxi sequestro in due depositi clandestini, dove hanno rinvenuto 120mila fuochi d’artificio per un peso complessivo di oltre quattro tonnellate. Le fiamme gialle hanno quindi denunciato i giovani che detenevano abusivamente i fuochi d’artificio ed eseguito l’arresto obbligatorio in flagranza di reato di una persona residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

L’intervento delle fiamme gialle

La scoperta è avvenuta dopo la consultazione delle vendite promozionali di fuochi d’artificio sui social, in particolare su Instagram e TikTok. Questo ha permesso ai militari di risalire a un deposito non autorizzato in un vecchio casolare, acquistato di recente da un locale esercizio commerciale. Nel deposito, come si vede nel video, le fiamme gialle hanno rinvenuto oltre 4.200 chili di materiale esplodente con all’interno 580 chili di polvere pirica, il tutto detenuto in assenza di licenza di pubblica sicurezza.