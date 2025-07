Piazza Navona si è tinta di giallorosso per celebrare i 98 anni della Roma: un compleanno speciale, il primo riconosciuto ufficialmente anche dal club, che ha infatti invitato i tifosi a festeggiare. Migliaia di tifosi si sono radunati nella tarda serata nella storica piazza al centro della Capitale per festeggiare l’anniversario della fondazione del club, avvenuta il 22 luglio 1927.

Un marea giallorossa

Quest’anno la partenza del corteo si è spostata dal Pantheon a Piazza Navona, e si è concluso in via degli Uffici del Vicario, prima sede storica del club giallorosso. Una marea di bandiere giallorosse ha invaso la celebre piazza rendendo l’atmosfera molto suggestiva e affascinante, anche per i tanti turisti rimasti sorpresi e affascinati dalla scena. Cori, sciarpe, bandiere e fumogeni hanno accompagnato l’attesa della mezzanotte, in un clima di festa e passione.

“Avvicinandoci al Centenario, vogliamo riaffermare il nostro impegno nell’onorare la storia, le tradizioni e l’identità della Roma. Il rispetto che dobbiamo ai padri fondatori è pari al rispetto che dobbiamo al sentimento dei nostri tifosi. Per questo, pienamente consapevoli del valore storico e del significato del 7 giugno 1927 quale fondazione dell’AS Roma, abbiamo deciso che il 22 luglio costituirà il nostro speciale giorno di festa: una pietra miliare annuale e un anniversario per tifosi e Società, uniti nel segno dell’orgoglio e dell’affetto per lo straordinario patrimonio storico dell’AS Roma”, si legge nella lettera aperta del club e dei Friedkin.