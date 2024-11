Migranti in Albania, Nicola Gratteri: “Ci sono 250 agenti a non fare nulla, è uno spreco”

“Migranti in Albania? Penso – dice, ospite nel salotto di DiMartedì, il magistrato Nicola Gratteri – che i giudici applicano la legge e le norme. Nel caso è prevalente la direttiva europea. Non voglio entrare nella motivazione poliica, se era opportuno o meno costruire questo centro in Albania, in Aspromonte o in Emilia Romagna. Dico però che ci sono in questo momento 250 uomini delle forze dell’ordine in missione, quindi con costi alti, che sono lì per non fare nulla. Per guardare una decina di migranti non servono tutti questi uomini. La prima cosa da fare domani mattina è far rientrare in italia almeno duecento. In questo momento è uno spreco.Non ci sono uomini per fare le volanti, ci sono Regioni in cui manca il 20% della pianta organica”.

