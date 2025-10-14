A Gravelines, nel nord della Francia, alcuni migranti hanno tentato di attraversare il Canale della Manica. Sono stati però intercettati da diversi agenti di polizia, che hanno utilizzato spray al peperoncino. Secondo quanto ricostruito, decine di persone si sono avvicinate alla spiaggia con l’intento di raggiungere il Regno Unito, ma le forze dell’ordine hanno impedito l’attraversamento ricorrendo a misure di contenimento non letali.

Spray al peperoncino sui migranti

In un video apparso online si vedono le autorità francesi parlare con i migranti nel tentativo di allontanarli dalla riva. Alcuni di loro vengono poi spinti dagli agenti, che sollevano minacciosamente i contenitori bianchi con lo spray al peperoncino. Nelle immagini si vede anche uno dei migranti mentre schiva con agilità gli agenti che cercano invano di spruzzargli lo spray.