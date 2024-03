Milano, bufera sul consigliere comunale leghista: “Trans sputavano sangue infetto su polizia” VIDEO

Polemica attorno alle dichiarazioni del consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, pronunciate durante un intervento in Consiglio comunale. Durante la discussione, Piscina ha fatto riferimento agli eventi accaduti nella zona di via Padova, a Milano, commentando i tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e le forze dell’ordine durante una protesta. Nel suo intervento, Piscina ha criticato l’idea di considerare via Padova “un modello di integrazione”, sottolineando invece episodi negativi nella vicina via Mosso: “C’erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell’ordine”.

Le parole di Piscina hanno suscitato indignazione tra i presenti, in particolare il consigliere del Pd e attivista Lgbtq+, Michele Albiani, che ha chiesto pubblicamente le scuse del consigliere leghista. Le dichiarazioni di Piscina sono state interpretate come un attacco alla comunità transgender, con descrizioni considerate deumanizzanti e fuorvianti. L’episodio ha generato un acceso dibattito sui mezzi di comunicazione e sui social media, con molte persone che hanno condannato il linguaggio utilizzato da Piscina e hanno espresso solidarietà alla comunità transgender. Il caso è diventato oggetto di discussione anche su piattaforme online come gay.it, dove si è sottolineato il pericolo di utilizzare un linguaggio ignorante e discriminatorio nei confronti di gruppi già marginalizzati.