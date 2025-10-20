Sono circa 2mila le persone scese in strada domenica pomeriggio nel quartiere Gorla di Milano per la fiaccolata in memoria di Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa dal compagno Gianluca Soncin. All’iniziativa, organizzata dagli abitanti e dai commercianti del quartiere, che si sono radunati a migliaia intorno alla panchina rossa a pochi passi dall’abitazione della ragazza, ha partecipato anche Uma Smirnova, la madre di Pamela. “È stato molto bello, nella tragedia, vedere che il territorio ha risposto subito malgrado fosse sotto choc. Il femminicidio è solo le punta dell’iceberg. Ogni donna ha subito o subirà prima o poi violenza. Ci sono tanti tipi di violenza. Uomini, dateci una mano, svegliatevi. Aiutateci a costruire un mondo dove siamo tutti più liberi, perché questo è il problema di base”, ha dichiarato l’assessora del Municipio 2, Donatella Ronchi.

“Per Pamela e per tutte”

Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta “Per Pamela e per tutte”. Tra gli slogan ripetuti nelle prime file, “Non più lacrime, non più parole, basta basta tutti questo dolore”. La fiaccolata è poi terminata intorno alle 19 sotto casa di Pamela Genini. Lì sono state posate candele e mazzi di fiori, mentre molte persone esponevano cartelli e striscioni dedicati alla ragazza. Da un palazzo è stato esposto uno striscione con la scritta “Il possesso uccide”. E ancora: “Ciao Pamela”, accanto ai mazzi di fiori e ai bigliettini portati in questi giorni.