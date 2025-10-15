Sui social, a distanza di poche ore dall’accordo di pace mediato dal presidente Usa Donald Trump, stanno circolando le immagini di una esecuzione pubblica a Gaza. Nel video, rilanciato da diversi canali Telegram e dall’account X del ministero degli Esteri israeliano, si vedono sette uomini inginocchiati a terra con le mani dietro la schiena e circondati dalla folla, prima di essere giustiziati dai miliziani di Hamas perché accusati di tradimento e di essere collaborazionisti di Israele.

Il video shock

Questo episodio si inserisce in un contesto di violenti combattimenti tra gruppi rivali scoppiati nelle ore successive al cessate il fuoco. Fonti di sicurezza palestinesi affermano infatti che decine di persone sono state uccise negli scontri. Con il ritiro dell’esercito israeliano, è iniziata quella che sembra essere una vera e propria resa dei conti tra Hamas e le diverse fazioni palestinesi, che da sempre sono in lotta contro il movimento islamista. Fin dal primo giorno di tregua, infatti, i miliziani di Hamas uccidono i clan di oppositori e le famiglie beduine che negli ultimi mesi di guerra si sono schierate apertamente contro i terroristi.