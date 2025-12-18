Sta facendo molto discutere in queste ore un video, diventato virale sul web, in cui si vede un’agente dell’ICE che trascina una donna lungo una strada a Minneapolis, Stati Uniti. L’agente del corpo di polizia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione ha poi immobilizzato la donna a terra per diversi minuti, mentre diversi passanti urlavano implorando di lasciarla andare. Afferrata per il polso, la donna è stata trascinata per diversi metri: l’agente ha poi impugnato quella che sembra essere una bomboletta spay al peperoncino, utilizzata per intimare alle persone che protestavano di allontanarsi.

Trascinata e immobilizzata tra le polemiche: il video

Stando a quanto dichiarato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), gli agenti coinvolti nell’episodio, solo l’ultimo di una lunga serie, sarebbero stati attaccati con sassi, ghiaccio e spray urticante. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha criticato apertamente le modalità dell’intervento degli agenti dell’ICE, già sotto la lente d’ingrandimento delle polemiche per il loro collaudato modus operandi.