Durante una cerimonia di Miss Universo 2025 in Thailandia, la candidata messicana Fátima Bosch sarebbe stata pubblicamente insultata dal direttore nazionale thailandese, Nawat Itsaragrisil, che di fronte alle altre concorrenti l’avrebbe definita “stupida”. Da quanto emerge, lo scontro sarebbe nato dal mancato shooting fotografico con gli sponsor da parte di Bosch: una scelta che avrebbe fatto infuriare il direttore. Dopo l’accaduto, Bosch, visibilmente scossa, ha abbandonato l’evento in lacrime, accompagnata dalle altre candidate che si sono immediatamente schierate al suo fianco, mentre il direttore ha cercato in tutti i modi di fermarle.

“Ho agito così per difendere la mia dignità”

Intervistata poco dopo, la candidata messicana ha dichiarato di aver agito in questo modo per salvaguardare la proprio dignità, dando voce, come da lei sottolineato, a tutte le donne che lottano per i propri diritti: “In quanto donne lei deve avere rispetto verso di noi. Sono qui a rappresentare il mio Paese e non è colpa mia se lei ha problemi con l’organizzazione”, ha dichiarato la modella poco prima di abbandonare la stanza. Ai giornalisti, invece, ha riferito: “Come Paese avete tutto il mio rispetto. Adoro la Thailandia, rispetto tutti voi, penso siate persone meravigliose. Ma quello che ha appena fatto il direttore non è rispettoso, mi ha chiamato stupida perché ha problemi con l’organizzazione. Penso che non sia giusto, sono qui, non ho avuto problemi con nessuno, cerco solo di essere gentile e dare il meglio di me. Lui mi ha zittito e detto molte altre cose. Il mondo deve vedere questo perché noi siamo donne con potere e questa è una piattaforma per le nostre voci e nessuno può mettere a tacere le nostre voci”.

Sono state in molte a sostenere Fátima Bosch, condannando il comportamento del direttore thailandese. Victoria Theivig, Miss Universo 2024, ha definito inaccettabile il comportamento di Itsaragrisil, mentre Hanin Al Qoreishy, candidata per l’Iraq, si è esposta pubblicamente sui social postando una foto su Instagram con Fátima e altre Miss, accompagnata dalla parola “sisterhood”. Raúl Rocha, presidente del concorso, ha infine denunciato la mancanza di rispetto da parte del direttore thailandese, sottolineando che Miss Universo deve sempre permettere alle donne di far sentire la loro voce nel mondo.