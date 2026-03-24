Un missile iraniano che, secondo la polizia, trasportava una testata con circa 100 kg di esplosivo è caduto tra due edifici a Tel Aviv, distruggendo la facciata di un palazzo. Non si sono registrati feriti. Il comandante del Fronte Interno di Tel Aiv ha dichiarato che l’attacco ha causato gravi danni a tre edifici, ora in fase di valutazione per un possibile crollo. “I rifugi sono rimasti intatti”, ha affermato, aggiungendo che le persone all’interno sono rimaste illese. Il comandante della polizia di Tel Aviv Nord ha dichiarato che le ricerche sono in corso e che finora nessuno ha avuto bisogno di essere evacuato in ospedale.

Un missile finisce conficcato nel terreno in Cisgiordania

L’Iran ha attaccato il territorio israeliano per sette volte tra la notte e la mattina, colpendo vaste aree del centro del Paese, il nord e il sud.

L’allarme è scattato anche in Cisgiordania dove un gigantesco detrito di missile si è conficcato nel terreno. I soccorritori del Magen David Adom hanno riferito di sei feriti non gravi nei luoghi degli impatti.