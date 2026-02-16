Una mucca è stata avvistata mentre vagava tra strade e parcheggi vicino al Publix sulla Taylor Road a Port Orange, in Florida, attirando l’attenzione sui social. Un elicottero di WESH-TV ha ripreso il momento in cui un cowboy a cavallo, con l’aiuto di un uomo a piedi e di alcuni agenti di polizia, è riuscito a catturarla con il lazo. L’animale è stato poi caricato in sicurezza su un rimorchio e le autorità hanno fatto sapere di aver contattato il proprietario per riportarlo a casa.