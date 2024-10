Multati per l’auto parcheggiata in divieto di sosta aggrediscono i vigili e i passanti che riprendono la scena

Due fratelli, titolari di un bar a Catania, sono stati protagonisti di un’aggressione contro due agenti della polizia municipale a seguito di una multa per un’auto parcheggiata in divieto di sosta. L’episodio è avvenuto quando gli agenti, dopo aver elevato la sanzione, hanno invitato i fratelli a spostare il veicolo. Uno dei due ha inizialmente rifiutato di collaborare, mentre l’altro ha incitato il fratello a reagire in modo violento.

L’aggressione

La situazione è rapidamente degenerata. Uno dei fratelli ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni, mentre l’altro si è unito all’aggressione. La scena è stata ripresa da alcuni passanti, i cui video sono stati poi condivisi ampiamente sui social network, suscitando indignazione e preoccupazione nella comunità. I due uomini non si sono limitati ad aggredire gli agenti, ma hanno anche cercato di intimorire i passanti che stavano documentando l’accaduto.

L’arresto

A causa della violenza mostrata, i fratelli sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari. Un passante, in particolare, ha subito ferite durante l’aggressione e ha richiesto l’intervento dei medici del 118, dimostrando così la gravità della situazione. Questo episodio mette in evidenza non solo la difficoltà delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di questo tipo, ma anche la necessità di un maggiore rispetto verso le autorità pubbliche.