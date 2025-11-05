Come ogni anno in Myanmar si celebra la fine della stagione delle piogge, con il tradizionale festival Tazaundaing. Si tratta di una festa di otto giorni caratterizzata da fuochi d’artificio e mongolfiere giganti, che illuminano il cielo notturno del Paese. Nella capitale Naypyitaw, in particolare, squadre provenienti da diversi ministeri hanno gareggiato lanciando in cielo 14 mongolfiere realizzate artigianalmente, tutte decorate con disegni originali che dimostrano la creatività e l’abilità di chi le ha create.

Il video dei festeggiamenti

Il festival, che riunisce ogni anno migliaia di persone, è nato durante il periodo coloniale britannico nel secolo scorso. Negli anni si è poi trasformato in una vera e propria festa nazionale che unisce le comunità di tutto il Paese. Il centro principale dei festeggiamenti è a Taunggyi, nello Stato orientale di Shan, ma eventi simili si svolgono in tutto il Myanmar. Nelle varie regioni del Paese, inoltre, hanno luogo anche alcune gare di tessitura di speciali vesti da monaco chiamate matho thingan. Durante queste gare, che si tengono per due notti consecutive, i concorrenti lavorano senza sosta alla tessitura di questi particolari indumenti fino all’alba.