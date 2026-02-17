Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazzaro e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e condotte in ospedale. Tra loro nessuno è in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso finora ad essere andata distrutta la cupola del teatro provocando danni anche ai palazzi adiacenti.

Sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell’attrice Luisa Conte è scoppiata in lacrime dopo che le hanno riferito lo stato del teatro. La cupola del teatro, in seguito al crollo, ha colpito la platea.