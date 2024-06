Natisone, il VIDEO del Vigile del Fuoco che prova a raggiungere a nuoto i ragazzi

E’ stato diffuso un nuovo video, girato da un passante anonimo dal ponte Romano, della tragedia della piena del Natisone, in cui si vede il disperato tentativo di un eroico Vigile del Fuoco di raggiungere i tre ragazzi al centro del fiume. Nel filmato si vede il soccorritore nuotare con tutte le proprie forze sul lato che i ragazzi avrebbero dovuto percorrere, molti minuti prima, quando il livello dell’acqua era ancora basso. Un’azione che fu abortita perché la 23enne Bianca non sapeva nuotare e gli altri due amici decisero di non abbandonarla. Nel video il vigile del fuoco, sebbene allenato a simili interventi, non riesce ad avvicinarsi minimamente ai ragazzi, che intanto si tengono nell’abbraccio fraterno già immortalato in tanti video girati dai passanti.

Pochi istanti dopo la conclusione delle riprese il Vigile del Fuoco ha dovuto desistere per non rischiare di essere a propria volta travolto dalla furia della piena del Natisone. Questa, infatti, andava ingrossandosi a causa degli eventi temporaleschi estremi che si erano verificati, circa mezz’ora prima, nelle zone a monte di Premariacco. Il soccorritore era un addetto specializzato in salvataggio durante le attività fluviali. Per maggior sicurezza nell’intervento, un collega lo teneva ancorato con una corda a un presidio fisso nella zona boschiva attorno al Natisone. Nonostante questa precauzione, più volte è stato costretto a interrompere il tentativo di salvataggio, fino a quando ha dovuto desistere per la corrente era troppo forte. Contemporaneamente i colleghi della sua squadra avevano approntato un sistema di corde, legate all’autoscala con cui erano giunti sul posto, che hanno gettato dal ponte romano nel tentativo disperato di favorire il recupero dei tre ragazzi