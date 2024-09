Neo Beta, il robot maggiordomo che sistema casa. L’azienda che lo produce: “Costerà quanto un’auto conveniente” VIDEO

Si chiama NEO Beta, è un robot umanoide bipede ed è una sorta di maggiordomo tuttofare. 1X, l’azienda che lo ha lanciato, dice che già quest’anno i primi prototipi finiranno in alcune abitazioni.

Una clip pubblicata in questi giorni mostra il robot mentre aiuta una donna a prepararsi per uscire porgendole uno zaino e abbracciandola. L’azienda ritiene che il robot potrebbe aiutare nelle faccende domestiche, così come nel lavoro nei magazzini, nella produzione e nel settore dei servizi.

“Il futuro in cui avrai umanoidi a casa che piegano i tuoi panni – spiega Bernt Bornich, CEO di 1X – è molto più vicino di quanto pensi e il prezzo sarà molto più basso di quanto la maggior parte delle persone immagini. Possiamo produrlo al costo di un’auto relativamente conveniente”.

“Quest’anno – continua – stiamo distribuendo un numero limitato di unità NEO in case selezionate per scopi di ricerca e sviluppo”.

NEO, spiegano dall’azienda, è stato progettato per essere prodotto su larga scala nello stabilimento dell’azienda a Moss, in Norvegia.

La società spiega che l’obiettivo è quello di creare un’abbondante fornitura di manodopera fisica attraverso umanoidi sicuri e intelligenti che lavorino a fianco delle persone: “E per raggiungere questo obiettivo, gli umanoidi 1X devono essere esposti a diversi ambienti per diventare pienamente capaci di svolgere un’ampia gamma di compiti”.