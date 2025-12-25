Nei giorni scorsi il nord-ovest dell’Arabia Saudita, un territorio in cui il contesto climatico risulta essere tendenzialmente desertico, è stato ricoperto da un manto bianco a seguito di diverse nevicate, un fenomeno meteorologico insolito che secondo i media locali non avveniva da circa 30 anni. Le precipitazioni nevose hanno interessato soprattutto la regione del Tabuk, dove la neve ha ricoperto dune e rilievi rocciosi.

Neve in Arabia Saudita: il video

Stando a quanto affermato da BBC Weather, questo particolare fenomeno sarebbe stato favorito dal passaggio di sistemi di bassa pressione sul Medio Oriente, che negli ultimi giorni hanno provocato piogge diffuse e un calo consistente delle temperature. I video delle nevicate in Arabia Saudita sono diventati subito virali sui social.